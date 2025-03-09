Тариф на свет с 1 мая: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после отопительного сезона

После окончания отопительного сезона (30 апреля) тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за, в частности, электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: дело в том, что в настоящее время в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Не будут повышать тарифы и до окончания отопительного сезона. Как рассказали в "Уряд online", до 30 апреля ночной тариф на электроэнергию (для двухзонных счетчков) будет 2,16 грн за 1 кВт*ч. При этом для потребителей с электроотоплением будет действовать тариф:

2,64 грн за 1 кВт*ч – при использовании до 2 000 кВт*ч в месяц;

4,32 грн за 1 кВт*ч – при использовании более 2 000 кВт*ч в месяц.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: те же, кто не имеет возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, может воспользоваться программой жилищных субсидий. В частности, рассказал ранее Денис Шмыгаль, "в бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д. следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

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