Тариф на газ с 1 мая: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кубометр после отопительного сезона

После окончания отопительного сезона (30 апреля) украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Видео дня

О "фиксации" тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Не будут повышать стоимость и электроэнергии. Таким образом, после 1 мая украинцы продолжат платить за нее 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом

В то же время, рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в платежке за газ может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого:

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

"Бывает, что оплата произведена, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, следует сверить все данные перед оплатой", – посоветовали газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!