В Украине приняли важный план по энергетике до 2030 года: что в него входит

В Украине утвердили Национальный план действий по возобновляемой энергетике, установили дополнительную квоту поддержки и утвердили условия конкурса на строительство генерирующих мощностей. Такие решения направлены на ускорение развития распределенной генерации и увеличение доли ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в энергосистеме Украины до 2030 года.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. 13 августа на заседании Кабинета Министров Украины было принято три стратегических решения, направленных на стимулирование развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации в Украине.

Утверждение плана действий по возобновляемой энергетике к 2030 году

Первым принятым решением стал Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года, являющийся частью Национального плана по энергетике и климату (НТЭК). Он определяет траектории развития возобновляемой энергетики по разным секторам, устанавливая четкие цели и меры по их реализации.

Согласно плану, доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии к 2030 году должна достигнуть 27%. В системах теплоснабжения и холодоснабжения ожидается, что доля ВИЭ составит 33%, в производстве электроэнергии – 29%, а в транспортном секторе – 17%. Этот план должен помочь Украине соответствовать международным стандартам и обязательствам в области энергетической безопасности и экологии.

Дополнительная годовая квота поддержки для тех, кто производит электричество из альтернативных источников.

Вторым решением правительства было установление дополнительной годовой квоты поддержки для хозяйствующих субъектов, производящих электроэнергию из альтернативных источников на 2024 год, а также утверждение графика проведения пилотных аукционов по распределению квоты поддержки. Дополнительная квота поддержки установлена в размере 110 МВт, из которых 11 МВт предназначено для солнечных электростанций (СЭС), 88 МВт – для ветровых электростанций (ВЭС), а остальные 11 МВт – для других альтернативных источников энергии.

Проведение пилотных аукционов намечено на октябрь-ноябрь 2024 года. Ожидается, что первые объекты, введенные в эксплуатацию по результатам этих аукционов, начнут отпуск электроэнергии в сеть уже в 2025 году. Аукционы по распределению квот поддержки являются распространенным в мире механизмом стимулирования развития возобновляемых источников энергии на конкурентных началах.

Конкурс на строительство генерирующих мощностей и управление спросом

Третье решение предусматривает утверждение условий проведения конкурса на строительство генерирующих мощностей и выполнение мероприятий по управлению спросом. Это будет способствовать увеличению объемов генерации в энергосистеме Украины и дальнейшему развитию.

Конкурсы будут проведены на строительство объектов мощностью от 5 до 80 МВт, а общая мощность конкурса составит 700 МВт. Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 г., что позволит значительно увеличить долю возобновляемой энергетики в энергобалансе страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейская Бизнес Ассоциация выразила поддержку законопроекту № 11455, предлагающему освободить от ввозной пошлины импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок. По мнению представителей бизнеса, принятие закона сделает это оборудование более дешевым, а значит – будет способствовать развитию возобновляемой энергетики.

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