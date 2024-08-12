Отмена налогов на импорт оборудования для ветроэнергетики поможет энергосистеме – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация выразила поддержку законопроекту № 11455, предлагающему освободить от ввозной пошлины импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок.

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По мнению представителей бизнеса, принятие закона сделает это оборудование более дешевым, а значит – будет способствовать развитию возобновляемой энергетики. В EBA также отмечают, что ветроэлектростанции децентрализованы, поэтому их сложнее уничтожить.

Расстояние между ветротурбинами одной электростанции обычно составляет от 800 метров, что делает такие электростанции более сложной и дорогостоящей целью для атаки врагом. Да, поражение одной ветротурбины может привести к потере до 8 МВт мощности, тогда как в случае тепловых электростанций – поражение одного объекта часто означает потерю от 200 МВт мощности", – отмечают в Ассоциации.

По мнению бизнеса, ветровые станции позволят снизить зависимость от традиционных источников энергии, которые более уязвимы к внешним атакам. А это поможет стабилизировать энергосистему Украины.