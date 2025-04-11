В Украине приняли решение о тарифах на газ и тепло: что будет после 1 мая

В Украине продлили действие спецобязательств (ПСО) на рынке природного газа – до 31 октября (предыдущий период заканчивался 30 апреля). Соответственно, тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, в это время не будет увеличиваться.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, с 1 мая расценки на газ для производителей и, соответственно, теплоєнергию для потребителей, не изменятся.

"Поставки природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будут продлены до 31 октября этого года. Это означает сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил: в конце марта правительство продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ в Украине менять не будут.

"Субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически абсолютному большинству тех, кто их сейчас получает", – уточнил глава правительства.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее сообщил: продление режима ПСО означает, что в неотопительный сезон теплоэлектроцентрали, производящие электроэнергию в теплофикационном цикле, будут получать от "ГК "Нафтогаз Трейдинг" газ по 18 тыс. грн за 1000 кубометров (с учетом НДС). А кроме того:

тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, производящие электрическую энергию в конденсационном цикле, – по 14 тыс. грн;

газотурбинные и газопоршневые установки, производящие исключительно электрическую энергию, – 14 тыс. грн;

газотурбинные и газопоршневые установки, производящие электрическую и тепловую энергию комбинированным способом, – 18 тыс. грн.

"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость же кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

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