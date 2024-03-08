В Украине ощутимо подорожала коммуналка: на какую услугу тариф вырос больше всего

В Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля-2023 по февраль-2024 – тарифы выросли в целом на 12,7%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевевело на 0,8%.

Причиной же такого роста стоимости электричества является повышение тарифа в июне 2023 года. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Как подорожала коммуналка

О общем росте тарифов сообщили в Госстате. По данным которого, кроме электроэнергии также подорожали:

уборка мусора – на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3%.

На что тарифы не изменились

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Что подешевело

Более того, сразу на две услуги расценки снизились. Это:

водоснабжение, подешевевшее на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Сколько нужно будет платить за электроэнергию за март

В то же время, в марте в Украине будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Более того, этот же тариф будет действовать и в апреле. При этом распространенная же ранее информация о возможном повышении тарифа до 6 грн за киловатт-час не соответствует действительности, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

В то же время, отметил Галущенко, решение о целесообразности повышения тарифа на свет будет приниматься в апреле.Прогнозировать же, каким оно будет, он не стал – поскольку, по его словам, на середину февраля какая-либо информация по этому поводу отсутствовала.

"Только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию. Сейчас нет ни проектов, ни расчетов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг в Украине все же ожидается. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!