Украинцам ощутимо повысили коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В Украине за год ощутимо подорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, с января-2023 по январь-2024 расценки на них в целом увеличились на 12,8%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

Причина этого кроется в июньском повышении тарифа. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Как подорожала коммуналка

О росте расценок сообщили в Госстате. При этом, по их данным, подорожали практически все услуги.

Так, больше всего расценки выросли на уже упомянутую электроэнергию – на 69,7%. На втором месте – с большим отставанием, – уборка мусора. Она подорожала на 5%. Далее идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%.

Меньше всего расценки увеличились на услуги канализации – на 0,7%. А также на водоснабжение – 0,8%.

На что тарифы не изменились

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Тарифы на коммуналку повысят

В то же время, в НБУ ожидают роста стоимости нескольких услуг ЖКХ – в частности, отопления и горячей воды. Впрочем, когда это произойдет, там говорить не берутся – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

В Нацбанке отметили: повышать тарифы в Украине будут до экономически обоснованного уровня. Однако это растянется на достаточно длительное время, а потому резкого скачка расценок не будет.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.

В целом, отметили в Нацбанке, "на период высоких безопасностных рисков" в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.

Тем не менее, отметили в регуляторе, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".

Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве энергетики уверяют, что в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям (т. е. в домах и квартирах) не будут. По крайней мере, до окончания отопительного сезона, в т. ч. в феврале, платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

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