В Украине ощутимо подорожала коммуналка: на какую услугу больше всего вырос тариф

В Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с марта-2023 по март-2024 – тарифы выросли в целом на 12,8%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

Причиной же такого роста стоимости электричества является повышение тарифа в июне 2023 года. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Как подорожала коммуналка

О общем росте тарифов сообщили в Госстате. По данным которого, кроме электроэнергии также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%;

уборка мусора – 1,6%.

Что подешевело

В то же время, сразу на две услуги расценки снизились. Это:

водоснабжение, подешевевшее на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

На что тарифы не изменились

Кроме того, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Повышать тариф на электроэнергию пока не планируют

В то же время, пока в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего, из-за необходимости проведения ремонтов поврежденных россиянами энергообъектов.

"На сегодняшний день окончательного решения относительно этого [пересмотра тарифа для населения] еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы покрывать все потребление", – рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

При этом она подчеркнула: сейчас Минэнерго активно работает с партнерами относительно помощи, которую они могут предоставить Украине. В частности, для:

восстановления ее поврежденных энергообъектов;

введения в работу новой генерации, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.

Однако, признала замминистра, из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.

"Мы все подсчитываем, рассчитываем – и решение будет приниматься. Но это не сейчас, еще его нет", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине по результатам марта 2024-го замедлился рост потребительских цен. Инфляция в годовом измерении сократилась уже до 3,2% (при цели Нацбанка около 5%) – это минимум с ноября 2020 года, т. е. почти за 3,5 года. Среди включенных в статистический отчет товаров больше всего подорожали одежда и обувь, а подешевели – яйца.

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