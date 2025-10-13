В Украине официально сократили отопительный сезон: Кабмин назвал даты

Украинцам официально установили новые даты отопительного сезона – с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года, однако фактический старт подачи тепла будут определять местные власти в зависимости от температурных показателей. Ранее отопительный период длился с 15 октября по 15 апреля.

Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета министров Украины. Хотя в правительственном постановлении определены четкие календарные рамки, в реальности решение о подаче тепла принимают местные власти.

Согласно действующим нормам, отопление включают тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8°C. Таким образом, даже несмотря на формальные даты, тепло могут подать раньше или позже, в зависимости от погодных условий в каждом регионе. Также органы местного самоуправления имеют право поэтапно запускать тепло – сначала в детские сады, школы, больницы, а затем в жилой сектор.

Впрочем, официальное изменение продолжительности отопительного сезона может повлиять на жилищные субсидии и льготы. Так, "зимние" субсидии на оплату коммунальных услуг для населения начисляются только в пределах официально определенного Кабмином отопительного периода.

Кроме того, "кабминовские" даты используют теплокоммунэнерго для расчетов с поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии) и подготовки сетей. Для украинцев это решение означает, что счета за тепло могут появиться позже, ведь продолжительность отопительного периода сократилась. Уменьшение количества дней отопления потенциально может повлиять на:

платежи за коммунальные услуги;

бюджеты местных громад;

энергетическую стабильность системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

