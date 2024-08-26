В Украине объявили о жестких графиках отключений света на 27 августа: к чему готовиться

В Украине 27 августа будут применяться жесткие графики отключений света, однако лишь в тех регионах, где вообще возможно выйти на плановые отключения. В других областях в силе останутся экстренные отключения.

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Предполагается, что вернуться к графикам смогут как минимум Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая областях, сообщили в энергокомпании ДТЭК. Со ссылкой на "Укрэнерго" там опубликовали такое расписание отключений:

00:00-06:00 – отключения в три очереди (высокая вероятность дополнительных часов без света, в т.ч. использование т.н. серых зон графиков;

06:00-11:00 – четыре очереди (почти 100%-я вероятность усиленных отключений);

11:00-15:00 – три очереди;

15:00-21:00 – четыре очереди;

21:00-00:00 – три очереди.

Напомним, 26 августа на фоне массированных российских обстрелов пришлось применить экстренные отключения света – по соответствующему распоряжению "Укрэнерго". При этом в ряде городов свет пропадал еще до появления этого распоряжения. Враг применил сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", а основной целью РФ была именно энергоинфраструктура.

Ранее в "Укрэнерго" также предупредили, что из-за массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа будут вынуждены скорректировать свои планы по подготовке к зиме 2024-2025 годов. И эти изменения не будут положительными для энергосистемы.

Как заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, последствия обстрела все еще были подсчитаны – как только их определят, украинцы об этом проинформируют. Чиновник подчеркнул, что в атаку в Украине не планировали вводить никакие большие ограничения электричества до конца октября.

"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", – добавил Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина, вероятно, уже не будет экспортировать электроэнергию в соседние страны, как об этом сообщалось ранее. Причина – ракетная атака россиян 26 августа.

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