Хватит ли света зимой: в Украине подсчитали, сколько гигаватт будет доступно

По расчетам энергетических экспертов, этой зимой Украина может рассчитывать примерно на 18 ГВт доступной мощности, что соответствует среднему уровню потребления электроэнергии при умеренно холодной погоде, а также сможет импортировать еще 2,1 ГВт из стран Европейского Союза (ЕС). В то же время даже при таком сценарии стабильное электроснабжение будет зависеть прежде всего от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Об этом пишет Forbes. Несмотря на позитивные прогнозы по выработке электроэнергии, окончательная ситуация будет зависеть не только от погоды, но и от интенсивности обстрелов.

Сколько электроэнергии может быть зимой

В настоящее время доступная мощность украинской энергосистемы оценивается примерно в 13 ГВт. К началу отопительного сезона этот показатель может вырасти ещё на 6-6,5 ГВт. Такое увеличение ожидается благодаря:

возобновлению работы тепловых электростанций после ремонта;

возобновлению работы гидроэлектростанций;

завершению ремонтов энергоблоков атомных электростанций;

вводу в эксплуатацию новых объектов распределенной генерации.

В результате суммарная доступная мощность может достичь около 18 ГВт. По словам энергетических экспертов, именно такой уровень соответствует среднему зимнему потреблению электроэнергии в Украине при условии, что среднесуточная температура составит около-5 градусов.

При нормальной погоде и отсутствии серьезных повреждений энергосистемы страна потенциально сможет обеспечить внутренний спрос без масштабных отключений. Дополнительной страховкой для украинской энергосистемы остается возможность импорта электроэнергии из стран ЕС.

Максимальная доступная мощность импорта сейчас составляет 2,1 ГВт. Для сравнения: прошлой зимой дефицит электроэнергии в отдельные периоды достигал 6 ГВт, из-за чего приходилось вводить графики аварийных и почасовых отключений.

Главная угроза – российские атаки

По состоянию на конец июля в Украине уже установлено 1,8 ГВт распределенной газовой генерации, еще 532 МВт находятся на этапе строительства. Общая мощность энергетических накопителей уже превысила 600 МВт, что позволит быстрее компенсировать кратковременные перебои в работе сети и повысить устойчивость энергосистемы.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты отмечают, что даже полностью подготовленная энергосистема не гарантирует спокойного прохождения зимы. Наибольшим риском остается возможность новых массированных ударов по тепловой генерации и энергетической инфраструктуре.

Именно поэтому одним из ключевых факторов называют эффективность противовоздушной обороны. Если Россия будет наносить новые удары по ТЭС, ТЭЦ и другим энергетическим объектам, ситуация может резко измениться независимо от объемов отремонтированных мощностей.

Особенно уязвимой остается столица. По оценкам экспертов, около 68% теплоснабжения Киева обеспечивают Дарницкая ТЭЦ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В случае их повреждения быстро компенсировать такие объемы тепловой генерации другими источниками практически невозможно.

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