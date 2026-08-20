Украинцам "запретили" отключать электроэнергию: кого освободили от ограничений

В Украине часть бизнеса и промышленности освободили от ограничений на электроснабжение. В частности, графики не будут применяться к тем, кто как минимум на 80% обеспечивает собственное энергопотребление из определенных источников.

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Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, соответствующее решение 20 августа принял Кабмин. По замыслу правительства, это должно стимулировать развитие распределенной генерации и наращивание импорта электроэнергии.

Какие источники дают право на иммунитет от отключений

Для освобождения от графиков ограничений потребитель должен обеспечить 80% потребностей за счет:

электроэнергии, произведенной собственными генерационными мощностями потребителя ;

; электроэнергии от газопоршневых и газотурбинных установок в пределах территории одного оператора систем распределения (ОСР) – это должно стимулировать развитие новой генерации в энергодефицитных регионах;

(ОСР) – это должно стимулировать развитие новой генерации в энергодефицитных регионах; закупки ресурсов за рубежом на рыночных условиях для увеличения общего импорта в Украину.

Решение правительства также четко определяет порядок и правила взаимодействия между всеми участниками процесса: НЭК "Укрэнерго", операторами систем распределения (ОСР), электропоставщиками, производителями распределенной генерации и конечными потребителями.

Критичность теперь будут определять по-новому

Ранее в Украине изменили подход к составлению списков критически важных потребителей электроэнергии. Теперь их будут формировать отдельно для зимнего и летнего периодов. Соответствующее решение уже принял Кабмин – при новом подходе будут учитываться сезонные особенности:

работы энергосистемы;

предельного потребления электрической мощности.

Это позволит эффективнее планировать распределение доступной электроэнергии и увеличить её объём для бытовых потребителей – то есть, квартир и домов украинцев. А кроме того:

обеспечить более равномерное распределение между регионами;

повышать стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, домашняя солнечная электростанция с аккумулятором может обеспечивать базовые потребности квартиры около семи часов во время отключения электроэнергии. Такое время автономной работы в 2026 году зафиксировали на практике при умеренной нагрузке – когда одновременно работают холодильник, роутер, освещение и заряжаются гаджеты.

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