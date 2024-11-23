В Украине обновили графики отключения электроэнергии на 23 ноября: когда не будет света
В Украине 23 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться с 08:00 до 22:00. Причина – повреждение энергообъектов РФ.
Об этом сообщает "Укрэнеро". "8:00 – 22:00 – одна очередь отключений. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование" , – сообщает "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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