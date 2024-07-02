В Украине обновили график отключений света: какой режим будет действовать 3 июля
В Украине 3 июля отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно, причем в ужесточенном режиме. Однако формат отключений с 8:00 до 13:00 немного смягчили – в эти часы будут отключать не по три очереди одновременно, а по две. В целом графики будут действовать с 00:00 до 24:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно. Причина – высокий уровень энергопотребления из-за жары", – говорится в сообщении.
Днем ранее отключения для трех групп одновременно вводили на полные сутки. В целом, отключение нескольких групп сразу означает, что часов без света будет больше, чем в стандартном расписании. В частности, могут быть задействованы "серые зоны" графиков.
Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия графиков в целом, а вот само "расписание" отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (например, официальные сайты, чат-боты и т.д.).
Например, в Киеве, Киевской области, на Одесчине и Днепропетровщине действуют графики отключений света с "серыми зонами", напомнили в ДТЭК. В таких графиках есть три категории отключений:
- темно-серая зона – время, когда света точно нет;
- светло-серая зона – отключения света возможны;
- белая зона – свет гарантированно есть.
"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – предупреждают энергетики. Также они напоминают, что ситуация с отключениями может меняться в течение дня.
График отключений для каждой области: где искать
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