В Украине обновили график отключений света: какой режим будет действовать 3 июля

В Украине 3 июля отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно, причем в ужесточенном режиме. Однако формат отключений с 8:00 до 13:00 немного смягчили – в эти часы будут отключать не по три очереди одновременно, а по две. В целом графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно. Причина – высокий уровень энергопотребления из-за жары", – говорится в сообщении.

Днем ранее отключения для трех групп одновременно вводили на полные сутки. В целом, отключение нескольких групп сразу означает, что часов без света будет больше, чем в стандартном расписании. В частности, могут быть задействованы "серые зоны" графиков.

Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия графиков в целом, а вот само "расписание" отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (например, официальные сайты, чат-боты и т.д.).

Например, в Киеве, Киевской области, на Одесчине и Днепропетровщине действуют графики отключений света с "серыми зонами", напомнили в ДТЭК. В таких графиках есть три категории отключений:

темно-серая зона – время, когда света точно нет;

светло-серая зона – отключения света возможны;

белая зона – свет гарантированно есть.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – предупреждают энергетики. Также они напоминают, что ситуация с отключениями может меняться в течение дня.

График отключений для каждой области: где искать

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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