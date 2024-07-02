Украинцы уже сидят без света по 12 часов в сутки: где самая сложная ситуация и как на самом деле действуют графики

Пока западные СМИ пугают украинцев "отключениями света по 12 часов" зимой, в некоторых регионах люди и так проводят без электроэнергии половину суток, а то и больше. Самые жесткие графики действуют в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях – с "серыми зонами" отключения тут могут длиться до 7 часов подряд и суммарно до 20 часов в сутки. Также довольно тяжелая ситуация в Черкасской и Кировоградской областях, где свет выключают по графику "два часа через два", т.е. электричества гарантированно нет суммарно по 12 часов в сутки.

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В части регионов формальные графики не такие жесткие, но жители жалуются на их несоблюдение и более длительные отключения. OBOZ.UA сравнил графики в разных областях и пообщался с их жителями, чтобы определить, где самая сложная ситуация с отключениями.

При этом нужно учитывать: единоразовые отключения света могут быть дольше указанных – например, в ночь с 1 на 2 июля некоторые потребители в Хмельницкой области провели без электроэнергии 12 часов подряд. Но это была аварийная ситуация (сочетание непогоды и поломки на подстанции), что не является плановым ограничением и может произойти когда и где угодно.

Где действуют самые жесткие графики отключений электроэнергии

На Днепропетровщине каждое гарантированное отключение света длится максимум 4 часа. Но вместе с "серыми зонами" – уже 7 часов.

Это связано с тем, что недавно в Днепре и области были введены такие же графики, как и в столице. До этого "серых зон" в регионе не было, поэтому некоторые жители области считают, что графики просто перестали соблюдать. На самом деле это не так, ведь именно графиками предусмотрены жесткие отключения света по 7 часов каждое.

Аналогичный вариант отключений уже некоторое время действует в Киеве и области. При этом опрошенные жители региона уверяют: графики в целом соблюдаются, иногда отключения даже длятся меньше заявленного. А "серые зоны" пока используют не каждый раз.

В Одессе и области максимальный период без света подряд составляет 6 часов, суммарно до 18 часов в сутки (не во все дни недели). Ситуация в области тяжелая, но не самая плохая.

Однако жители города жалуются на то, что свет отключают не по графикам. На самом деле отсутствие электроэнергии в случае, если нет аварий, все равно вписывается в "черные" и "серые зоны" графика. Просто начало отключения не всегда совпадает с началом соответствующей зоны. В "белых" зонах свет все же в основном есть, показал мониторинг OBOZ.UA.

В Черкасской и Кировоградской областях действует график "два через два", света суммарно нет по половине суток. Местные жители сообщают, что график соблюдается четко. Однако они жалуются, что не успевают за 2 часа со светом закончить все бытовые дела. Особенно сложно, по словам местных жителей, с запуском стиральных и посудомоечных машин, программы которых часто рассчитаны больше чем на 2 часа.

Похожий подход к отключениям стал применяться в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Однако свет здесь выключают по графику "три через три" или "четыре через четыре", и жалоб от местных жителей значительно меньше, хотя суммарное время без света все равно достигает 12 часов в сутки.

По 8 часов подряд без света: в каких областях есть проблемы с соблюдением графиков

В Сумах и области максимальный период отключения света по графикам составляет четыре часа. Из них гарантированное отключение – всего 2 часа. Впрочем, как говорят местные жители, график часто меняют прямо в течение суток. Из-за этого случаются накладки и люди могут оставаться без электроснабжения по 8 часов подряд.

В Черниговской области отключения по ночам длятся по 3 часа, днем по 2-3 часа. Но жители региона рассказывают, что в селах часто не придерживаются таких графиков и отключения могут затягиваться.

Нужно понимать, что проблемы с электроснабжением в этих северных областях также могут возникать из-за российских обстрелов. Особенно это касается приграничных районов.

Также на сложности с графиками жалуются на Виннитчине. "Расписание существует, но нас, например, выключают то на час раньше, то на два. А включают всего на час вместо 2-4 часов. График один, а отключают иначе", – рассказывают жители сел в области. В самой Виннице графики в основном соблюдают.

Совершенно противоположная ситуация в Житомирской области. Формально здесь тоже не соблюдают графики отключений, но в том смысле, что отключений практически нет. Это связывают с успешной программой энергоэффективности, которую внедрили в регионе. Впрочем, в моменты пикового дефицита в энергосистеме ограничения применяют и тут. И, как прогнозируют энергетики, в июле область может выйти на фактическое выполнение графиков, в которых предусмотрена максимальная продолжительность отключений по 6 часов подряд.

Куда жаловаться на несоблюдение графиков отключений света

Если облэнерго и поставщик электроэнергии действительно нарушают условия применения почасовых отключений света, на них можно пожаловаться. Однако сперва следует убедиться в том, что электроэнергию точно выключили не по графику и не из-за аварии (информацию об этом обычно можно найти на сайтах, в соцсетях или чат-ботах облэнерго, а также по телефонам, если получится дозвониться).

Кроме того, если электроэнергия отключена в часы действия "белой" зоны, следует проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей. Для этого следует обращаться в ОСМД, ЖСК или в управляющую компанию, которые в случае обнаружения аварийной ситуации должны обратиться с заявкой в облэнерго. После ее регистрации энергетики обязаны провести проверку оборудования на своей стороне и отчитаться о результатах.

Если на сайте поставщика электроэнергии нет информации о проведении аварийных работ, электропроводка в доме не повреждена, а свет не появился после жалобы в облэнерго, можно обратиться к регулятору – в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сделать это можно одним из трех способов:

лично – передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19;

– передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19; онлайн – отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected];

– отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected]; по телефону: +380 (44) 204-70-27.

В письменном или онлайн-обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть вопроса. Заявку нужно подписать и указать дату, а если обращение электронное – оставить email для обратной связи.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни в Украине растет продолжительность отключений электроэнергии для населения. Это происходит не только из-за уничтожения российскими террористами украинской энергетической инфраструктуры, но и из-за увеличения потребления, уменьшения объемов импорта тока из Европы и ремонтных работ на отечественных электростанциях.

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