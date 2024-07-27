В Украине могут временно отменить отключение, а затем вернуть жесткий вариант графиков: к чему готовиться

В Украине в августе-октябре значительно сократится количество отключений электроэнергии. Однако уже зимой ситуация значительно ухудшится: может повториться сценарий июля, когда из-за жары отключения продолжались по 7 часов.

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Об этом говорится в публикации издания Фокус. В августе-октябре ситуация существенно улучшится из-за окончания жары и выхода из ремонтов блоков АЭС, ТЭС и ГЭС, - отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. – Однако зимой продолжительность ограничений может быть на уровне июля из-за низких температур. И этот прогноз действителен при отсутствии новых существенных разрушений энергообъектов.

Юрий Корольчук также уверен, что зимой электроэнергии украинским потребителям не хватит и приводит конкретные цифры. По его словам, в летние пики жары и ремонтов дефицит в энергосистеме достигал не "официальных" 1,5-2,5 ГВт, а вдвое больше. Украинская энергосистема могла выработать только 8–9 ГВт при необходимых объемах в 13 ГВт.

"Даже при дефиците в 2,5 ГВт ограничение электроэнергии в критических регионах не составляло более примерно 6 часов в сутки, – объясняет Корольчук. – Поэтому Укрэнерго может сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но это никак не поможет зимой. Проблемы будут даже если будут работать 8–9 блоков АЭС, отремонтируют 2000 МВт тепловой генерации, 1000 МВт гидрогенерации и будет теплая зима".

Зимой энергосистема будет гарантирована 11 ГВт мощностей, в то время как в период морозов, сезонного критического энергопотребления мы будем нуждаться в 15–16 ГВт, продолжает эксперт. Поэтому, к сожалению, снова будет дефицит 4-5 ГВт, однако из-за особенностей функционирования энергосистемы зимой отключений будет, вероятно, больше.

Масштаб отключений в июле дает нам представление о том, как мы будем жить зимой при условии, что не будет существенного ухудшения дефицита мощностей из-за новых возможных обстрелов, соглашается эксперт по энергетике Андриан Прокоп.

По его словам, базовый сценарий зимы – отключение примерно такого же масштаба, как и в июле. Ситуация может быть несколько лучше зимой, если не будет новых обстрелов и потерь, а энергетические компании и промышленные потребители успеют построить больше мощностей по производству электроэнергии. Но может быть обратная ситуация, если в результате новых обстрелов будут потеряны дополнительные мощности.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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