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В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

Ольга Липич
Коммуналка
3 минуты
2,4 т.
Как теперь будут отключать свет

В Украине с понедельника, 16 декабря, изменили график почасовых отключений электроэнергии. В целом свет в течение дня будет выключаться с 07:00 до 20:00. Согласно обновленным графикам, группы теперь будут делить на подгруппы, свет будут распределять одинаково между всеми регионами.

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В Telegram-канале ДТЭК опубликовали обновленные графики для Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины. В зависимости от нагрузки на сеть диспетчеры могут отключать как половину очереди, так и полторы или две очереди.

Благодаря такому разделению между отключениями электроэнергии украинцы будут иметь не менее 3,5 часов со светом.

Обновленную очередь отключений по своему адресу можно проверить на сайтах операторов систем распределения ДТЭК или в чат-ботах в Telegram:

Графики отключения электроэнергии в Киеве на 16 декабря

В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря
В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

Графики отключения электроэнергии в Киевской области на 16 декабря

В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря
В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

Графики отключения электроэнергии на Днепропетровщине на 16 декабря

В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря
В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

Графики отключения электроэнергии в Одесской области на 16 декабря

В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря
В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

Графики отключений света в разных регионах Украины можно посмотреть по таким ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 16 декабря для бытовых потребителей будут действовать следующие очереди отключений:

  • 07:00–08:00 – одна очередь;
  • 08:00–12:00 – две очереди;
  • 12:00–15:00 – полторы очереди;
  • 15:00–17:00 – две очереди;
  • 17:00–19:00 – полторы очереди;
  • 19:00–20:00 – одна очередь.

Детальнее о том, что предусматривают новые графики – читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, энергоэксперт Александр Харченко прогнозирует, что отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки, однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.

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