В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря
В Украине с понедельника, 16 декабря, изменили график почасовых отключений электроэнергии. В целом свет в течение дня будет выключаться с 07:00 до 20:00. Согласно обновленным графикам, группы теперь будут делить на подгруппы, свет будут распределять одинаково между всеми регионами.
В Telegram-канале ДТЭК опубликовали обновленные графики для Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины. В зависимости от нагрузки на сеть диспетчеры могут отключать как половину очереди, так и полторы или две очереди.
Благодаря такому разделению между отключениями электроэнергии украинцы будут иметь не менее 3,5 часов со светом.
Обновленную очередь отключений по своему адресу можно проверить на сайтах операторов систем распределения ДТЭК или в чат-ботах в Telegram:
Графики отключения электроэнергии в Киеве на 16 декабря
Графики отключения электроэнергии в Киевской области на 16 декабря
Графики отключения электроэнергии на Днепропетровщине на 16 декабря
Графики отключения электроэнергии в Одесской области на 16 декабря
Графики отключений света в разных регионах Украины можно посмотреть по таким ссылкам:
Напомним, что ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 16 декабря для бытовых потребителей будут действовать следующие очереди отключений:
- 07:00–08:00 – одна очередь;
- 08:00–12:00 – две очереди;
- 12:00–15:00 – полторы очереди;
- 15:00–17:00 – две очереди;
- 17:00–19:00 – полторы очереди;
- 19:00–20:00 – одна очередь.
Детальнее о том, что предусматривают новые графики – читайте в материале OBOZ.UA.
Как сообщал OBOZ.UA, энергоэксперт Александр Харченко прогнозирует, что отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки, однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.
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