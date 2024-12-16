В Украине кардинально изменили графики отключения электроэнергии: когда не будет света 16 декабря

В Украине с понедельника, 16 декабря, изменили график почасовых отключений электроэнергии. В целом свет в течение дня будет выключаться с 07:00 до 20:00. Согласно обновленным графикам, группы теперь будут делить на подгруппы, свет будут распределять одинаково между всеми регионами.

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В Telegram-канале ДТЭК опубликовали обновленные графики для Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины. В зависимости от нагрузки на сеть диспетчеры могут отключать как половину очереди, так и полторы или две очереди.

Благодаря такому разделению между отключениями электроэнергии украинцы будут иметь не менее 3,5 часов со светом.

Обновленную очередь отключений по своему адресу можно проверить на сайтах операторов систем распределения ДТЭК или в чат-ботах в Telegram:

Графики отключения электроэнергии в Киеве на 16 декабря

Графики отключения электроэнергии в Киевской области на 16 декабря

Графики отключения электроэнергии на Днепропетровщине на 16 декабря

Графики отключения электроэнергии в Одесской области на 16 декабря

Графики отключений света в разных регионах Украины можно посмотреть по таким ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 16 декабря для бытовых потребителей будут действовать следующие очереди отключений:

07:00–08:00 – одна очередь;

– одна очередь; 08:00–12:00 – две очереди;

– две очереди; 12:00–15:00 – полторы очереди;

– полторы очереди; 15:00–17:00 – две очереди;

– две очереди; 17:00–19:00 – полторы очереди;

– полторы очереди; 19:00–20:00 – одна очередь.

Детальнее о том, что предусматривают новые графики – читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, энергоэксперт Александр Харченко прогнозирует, что отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки, однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.

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