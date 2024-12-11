Отключение света зимой будут продолжаться 8-10 часов: эксперт рассказал, в каких регионах прогнозируется самая плохая ситуация

Этой зимой дефицит генерации электроэнергии может привести к ежедневным отключениям продолжительностью до 8-10 часов. Самая сложная ситуация прогнозируется в южных, восточных и центральных регионах, но энергетики приложат все усилия для стабилизации поставок.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По прогнозам Министерства энергетики, дефицит генерации электроэнергии может достичь 4 гигаватт, что составляет более 20% общего потребления страны. Этот разрыв между спросом и предложением уже сейчас влияет на стабильность поставок света и тепла в дома украинцев.

Дефицит в 4 гигаватты – это значительные ограничения в снабжении электроэнергией. В переводе на практику это может означать до 8-10 часов ежедневных отключений электричества по графику. Харченко отмечает, что такие ограничения не катастрофические, но они существенно усложняют повседневную жизнь людей.

Однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре. В таких случаях возможны аварийные отключения в отдельных регионах на 16-20 часов, хотя восстановление обычно занимает до двух суток, а возврат к графикам – две-три недели. По словам экспертов, самая сложная энергетическая ситуация традиционно наблюдается в следующих регионах:

Юг Украины: Одесса, Николаев – из-за дефицита генерирующих мощностей и сложной логистики;

Одесса, Николаев – из-за дефицита генерирующих мощностей и сложной логистики; Центр: Киевский регион, где большое потребление превышает возможности генерации;

Киевский регион, где большое потребление превышает возможности генерации; Восток: Харьков, Кривой Рог, которые получили значительные повреждения энергосетей во время обстрелов.

Эти регионы имеют высокий риск длительных отключений из-за повреждений сетей или подстанций. Ограничения электроснабжения не только усложняют быт граждан, но и влияют на экономику страны. Предприятия вынуждены адаптироваться к графикам отключений, используя резервные источники энергии, что увеличивает затраты.

Несмотря на это, энергетики подчеркивают, что даже при чрезвычайных ситуациях системе удается быстро возобновлять работу. Это стало возможным благодаря международной помощи, модернизации сетей и высокой квалификации украинских специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство энергетики обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии. Новые правила могут начать действовать с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены.

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