В Украине изменили правила абонплаты за газ: кто будет платить меньше

В Украине пересмотрели правила формирования оплаты за транспортировку (распределение) газа, которую в народе прозвали "абонплатой за газ". Предполагается, что новый принцип расчетов позволит меньше платить за распределение газа тем украинцам, которые в прошлом газовом году (с октября по октябрь) потребляли минимум голубого топлива из-за его отключений.

Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугами (НКРЭКУ). Ведомство изменило правила еще на заседании 12 сентября, однако публично сообщило об этом 20 сентября.

Новые правила начнут применяться с 1 октября. Ими изменяется подход к расчету минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение было прекращено полностью или частично. Отмечается, что с указанной даты в расчете будет учитывать только функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Видео дня

"Изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых за предыдущий газовый год потребление было на минимальном уровне", – заявили в НКРЭКУ. Там также представили расчеты, какой именно может быть экономия.

В качестве примера в Нацкомиссии взяли условную семью из Черновицкой области с минимальными объемами потребления в предыдущем периоде. Указано, что речь идет о потребителе с опломбированным оборудованием – газовым котлом и водонагревателем.

В НКРЭКУ подсчитали, что экономия для такой семьи составит 45,6 грн в месяц, или 547,25 грн в год. Расчеты произведены исходя из тарифа 1,99 грн (без НДС).

При этом следует учитывать, что в разных населенных пунктах Украины тарифы на доставку газа отличаются в разы. Например, в начале 2023 году тариф для киевлян составлял всего 38 копеек за куб, а в Винницкой области цена достигала 2,95 грн.

По сути, плата за распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Тариф зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают (то есть количества потребителей у конкретного облгаза).

В течение года бытовым потребителям каждый месяц насчитывается одинаковая стоимость доставки газа, независимо от текущих объемов потребления. Количество использованного топлива учитывается при расчете тарифа уже на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны цены на газ на сентябрь 2023 года. Сейчас в стране действуют годовые тарифы, которые не изменятся как минимум до 1 мая 2024 года.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!