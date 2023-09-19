Сколько нужно платить за газ в сентябре: украинцам озвучили тарифы

В Украине работает несколько поставщиков газа для населения, каждый из которых установил собственный тариф на голубое топливо. В сентябре минимальная цена у "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальная – у "СветГаза", 9,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает "ГазПравда". Там отмечают: годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть текущие расценки останутся такими как минимум до окончания отопительного сезона.

"Кроме того, 22 августа Кабинет министров продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа. Что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло", – говорится в сообщении.

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Какие тарифы выставили поставщики

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагазсбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"СветГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Коммуналка подорожала

В целом же коммуналка в Украине подорожала. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%. При этом подорожало практически все. Больше всего – электроэнергия, на 69,7%.

На втором месте, по данным Госстата, уборка мусора. Она подорожала на 13,8%.

Тарифы же на остальные услуги выросли не так сильно – меньше, чем на 10%. Так:

содержание и ремонт жилья подорожало на 7,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также до окончания отопительного сезона не планируют менять в Украине и тариф на свет. Ожидается, что платить за него нужно будет 2,64 грн за киловатт*час – независимо от объема потребления.

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