В правительстве приняли решение по тарифам на воду: чего ждать населению

Правительство призывает не повышать тарифы на воду в Украине как минимум до завершения войны. На этом фоне Кабмин принял соответствующее обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она заверила, что Кабмин готов пойти навстречу водоканалам и прийти к компромиссному решению, которое удовлетворит все стороны.

"Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления", – отметила премьер.

Следующим шагом должна быть совместная наработка правительством и тарифного регулятора решения, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности водоканалов. Свириденко отметила, что поставщики услуг не должны терять и заходить в долги.

Что предшествовало

В начале декабря НКРЭКУ одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей. Нацкомиссия предложила пересмотреть с 1 января 2026 года тарифы 37 водоканалов и "Укрзализныци". Так, оптовые тарифы (за 1 кубометр без НДС) на водоснабжение хотели повысить до:

"Львовводоканал "– 11,18 грн;

"– 11,18 грн; " Черновцыводоканал "– 13,74 грн;

"– 13,74 грн; "Киевводоканал "– 11,02 грн;

"– 11,02 грн; "Днепроводоканал "– 15,45 грн;

"– 15,45 грн; "Житомирводоканал " – 18,01 грн;

" – 18,01 грн; "Черкассыводоканал " – 11,47 грн;

" – 11,47 грн; "Харьковводоканал "– 18,73 грн.

Также были предложены следующие тарифы на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

"Львовводоканал "– 24,94 грн;

"– 24,94 грн; "Черновцыводоканал "– 32,13 грн;

"– 32,13 грн; "Киевводоканал "– 24,96 грн;

"– 24,96 грн; "Днепроводоканал "– 32,79 грн;

"– 32,79 грн; "Житомирводоканал "– 36,88 грн;

"– 36,88 грн; "Черкассыводоканал "– 22,82 грн;

"– 22,82 грн; "Харьковводоканал "– 41,93 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предложили установить для Павлоградского производственного управления водно-канализационного хозяйства – 70,19 грн за 1 кубометр. А самый высокий тариф на водоотведение – для Никопольского производственного управления водно-канализационного хозяйства (52,32 грн за 1 кубометр).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут повысить тарифы на ряд коммунальных услуг – в частности электроэнергию, газ, теплоснабжение. Причины – нехватка бюджетных ресурсов и требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. Впрочем, до окончания войны реальные сдвиги в этом направлении невозможны.

