В Украине экстренные отключения света, Россия ударила по энергетике: ситуация со светом по областям
В Украине утром 23 декабря в ряде областей из-за очередной массированной российской атаки введены аварийные отключения электроэнергии, то есть стандартные почасовые графики не действуют. Такой режим, в частности, применяется в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Кроме того, Тернополь и Хмельницкий остались без водоснабжения, в Бурштыне нет горячей воды.
На Одесчине ситуация со светом оставалась аварийной и до сегодняшней атаки, так что отключения по расписанию не действует и там. О том, что происходит в энергосистеме в целом, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявили в Минэнерго.
Отключения электроэнергии в Украине 23 декабря: главное
- Графики аварийных отключений (ГАО) – это отключения света, о которых нельзя предупредить заранее, то есть фактически "графики" как расписание в таком случае не действуют. Само слово "графики" в этом случае применяется как описание отключений определенных групп потребителей, однако не в установленное заранее время.
- ГАО вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК "Укрэнерго".
- Решение о возобновлении электроснабжения так же принимает "Укрэнерго". Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии.
- ГАО – это аварийное мероприятие, информация о причинах его применения и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, является информацией с ограниченным доступом в период военного положения.
Отключения электроэнергии в Украине: ситуация по областям
Киев и Киевская область
Экстренный режим отключений был введен с 7:33. Количество групп, задействованных в ГАО, не уточняется.
Днепропетровская область
Аварийные отключения действуют с 7:39. О количестве групп, которые одновременно отключают в экстренном режиме, ДТЭК также не сообщает.
Харьковская область
Аварийный режим применяется с 8 утра. При этом облэнерго предупреждает, что почасовые графики также продолжают действовать.
Сумская область
С 7:37 было объявлено о графиках аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей. В 08:13 дополнительно отключены 4 и 5 очереди по ГАО.
Как уточнили в ОВА, ночью российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине. В результате возникли перебои с электроснабжением.
Черкасская область
Режим ГАО введен с 7:07. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.
"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – заявили в облэнерго.
Хмельницкая область
В регионе в результате атаки есть повреждения электросетей и обесточены потребители. Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии. В Хмельницком возникли перебои с водоснабжением.
Полтавская область
Об экстренных отключениях объявлено в 7:42. ГАО применяются объеме 3 очередей.
Житомирская область
ГАО применяются с 7:41. Количество очередей не уточняется.
Запорожская область
По Запорожской области графики аварийных отключений применены с 7:40. Также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Черниговская область
Применены 5 очередей графика аварийных отключений (ГАО). ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго".
Тернопольская область
ГАВ введен в 08:21 и до отдельного распоряжения. Облэнерго отмечает, что аварийный режим применен"с целью сохранения устойчивой работы объединенной энергетической системы Украины и после масштабных обстрелов энергетических объектов". В Тернополе возникли перебои с водоснабжением.
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области таки не возвращали после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Энергетики пытаются восстановить и поддерживать электроснабжение по резервным схемам. Однако сети перегружаются, возможны новые отключения.
Где узнать ситуацию со светом в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство планировало с 24 декабря уменьшить количество отключений света – к этой дате собираются перенаправить для нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет об объеме "до 1 ГВт" электроэнергии.
