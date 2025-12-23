В Украине экстренные отключения света, Россия ударила по энергетике: ситуация со светом по областям

В Украине утром 23 декабря в ряде областей из-за очередной массированной российской атаки введены аварийные отключения электроэнергии, то есть стандартные почасовые графики не действуют. Такой режим, в частности, применяется в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Кроме того, Тернополь и Хмельницкий остались без водоснабжения, в Бурштыне нет горячей воды.

На Одесчине ситуация со светом оставалась аварийной и до сегодняшней атаки, так что отключения по расписанию не действует и там. О том, что происходит в энергосистеме в целом, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявили в Минэнерго.

Отключения электроэнергии в Украине 23 декабря: главное

Графики аварийных отключений (ГАО) – это отключения света, о которых нельзя предупредить заранее, то есть фактически "графики" как расписание в таком случае не действуют . Само слово "графики" в этом случае применяется как описание отключений определенных групп потребителей, однако не в установленное заранее время.

. Само слово "графики" в этом случае применяется как описание отключений определенных групп потребителей, однако не в установленное заранее время. ГАО вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК "Укрэнерго".

после получения соответствующего распоряжения от НЭК "Укрэнерго". Решение о возобновлении электроснабжения так же принимает "Укрэнерго". Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии.

ГАО – это аварийное мероприятие, информация о причинах его применения и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, является информацией с ограниченным доступом в период военного положения.

Отключения электроэнергии в Украине: ситуация по областям

Киев и Киевская область

Экстренный режим отключений был введен с 7:33. Количество групп, задействованных в ГАО, не уточняется.

Днепропетровская область

Аварийные отключения действуют с 7:39. О количестве групп, которые одновременно отключают в экстренном режиме, ДТЭК также не сообщает.

Харьковская область

Аварийный режим применяется с 8 утра. При этом облэнерго предупреждает, что почасовые графики также продолжают действовать.

Сумская область

С 7:37 было объявлено о графиках аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей. В 08:13 дополнительно отключены 4 и 5 очереди по ГАО.

Как уточнили в ОВА, ночью российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине. В результате возникли перебои с электроснабжением.

Черкасская область

Режим ГАО введен с 7:07. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – заявили в облэнерго.

Хмельницкая область

В регионе в результате атаки есть повреждения электросетей и обесточены потребители. Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии. В Хмельницком возникли перебои с водоснабжением.

Полтавская область

Об экстренных отключениях объявлено в 7:42. ГАО применяются объеме 3 очередей.

Житомирская область

ГАО применяются с 7:41. Количество очередей не уточняется.

Запорожская область

По Запорожской области графики аварийных отключений применены с 7:40. Также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Черниговская область

Применены 5 очередей графика аварийных отключений (ГАО). ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Тернопольская область

ГАВ введен в 08:21 и до отдельного распоряжения. Облэнерго отмечает, что аварийный режим применен"с целью сохранения устойчивой работы объединенной энергетической системы Украины и после масштабных обстрелов энергетических объектов". В Тернополе возникли перебои с водоснабжением.

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области таки не возвращали после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Энергетики пытаются восстановить и поддерживать электроснабжение по резервным схемам. Однако сети перегружаются, возможны новые отключения.

Где узнать ситуацию со светом в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство планировало с 24 декабря уменьшить количество отключений света – к этой дате собираются перенаправить для нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет об объеме "до 1 ГВт" электроэнергии.

