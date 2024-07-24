В Украине частично отменили графики отключения электроэнергии: что произошло

В Украине днем отключение света было отменено по всей стране. В зависимости от региона графики начнут применять только с 16.00 или с 18.00. Причина – из ремонта вышел один из блоков АЭС.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Сегодня, 24 июля, в отдельные часы суток меры ограничения применяться не будут", – отмечают в ведомстве. Да, отключения не будет:

до 16.00 не будет отключений в г. Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

не будет отключений в г. Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях. до 18:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

В Минэнерго объясняют: после планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Однако ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Часто под обстрелы подвергаются подстанции, линии системы передачи электроэнергии. За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

"Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды , Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии", – отмечают в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!