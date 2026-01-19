В Украине бессрочные отключения света: какие регионы "перевели" на аварийные графики
В ряде украинских регионов введены аварийные отключение электричества – в частности, в Киеве, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Причина – сложная ситуация в энергосистеме. Сколько продлятся такие отключения, неизвестно. По словам энергетиков, для их отмены общая ситуация в системе должна стабилизироваться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в связи с этим опубликованные ранее графики почасовых отключений в регионах, где применяются аварийные ограничения, не действуют.
"Из-за вызванной российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
В частности, аварийные отключения применяются в Киеве.
Также графики аварийных отключений действуют в Сумской области.
Аварийные отключения применяют в Харькове и области. При этом, сообщают в Харьковоблэнерго, в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.
Ввели аварийные отключения и в Полтавской области. Как отметили в Полтаваоблэнерго, отключения применяются "в полном объеме".
Кроме того, сообщили в ДТЭК, в Одесской области 30,8 тыс. семей ныне остаются без энергоснабжения. Причина – российская атака энергосистемы региона.
"Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе. Разрушение значительных и ремонтных работ требует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – сообщили в компании.
При этом, подчеркнули в "Укрэнерго", ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:
Украина планирует нарастить импорт электроэнергии
В то же время, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Украина намерена увеличить объемы импортируемой электроэнергии. Кроме того, по его словам, "Укрэнерго" должно обеспечить улучшение передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток.
"Речь как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят снизить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная", – говорится в сообщении.
Также министр анонсировал "максимальное упрощение" подключения всей распределенной генерации. В частности, когенерационных установок и мощных генераторов.
"Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию. Прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах", – резюмировал Шмыгаль.
В стране чрезвычайная ситуация
В свою очередь, заместитель министра энергетики Артем Некрасов напомнил: ныне в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Решение о его введении, по его словам, было принято для "максимальной координации работы всех служб в столице, регионах и общинах".
Как сообщал OBOZ.UA, в условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей точками опоры, т. е. местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.
