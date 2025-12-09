В Украине аварийные отключения: где людей оставили без света не по графику
В ряде регионов Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что объявленные накануне графики почасовых отключений не действуют, а назвать точное время, когда дадут свет, нельзя. Такими регионами, в частности, являются Сумская, Харьковская и Полтавская области.
Причиной же применения аварийных отключений в "Укрэнерго" назвали последствия массированных ракетно-дроновых атак. При этом там подчеркнули: аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.
В то же время, энергетики призвали тех потребителей, у которых есть свет, потреблять его бережно. Ведь это поможет в балансировании системы.
Где в Украине аварийные отключения света
Как сообщили в "Сумыоблэнерго", аварийные отключения в Сумской области были введены около 8:00 для 1-5 очередей. А в 8:30 – для 6-10 очередей.
"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", – говорится в сообщении.
По информации же "Полтаваоблэнерго", в Полтавской области аварийные отключения действуют c 8:30 для 10 очередей.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в Харьковоблэнерго.
Как отключают свет в остальных регионах
В остальной же части Украины, сообщили в "Укрэнерго", 9 декабря действуют почасовые графики отключений – в течение всех суток. Одновременно отключают от 1,5 до 4 очередей потребителей.
В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций.
ДОПОЛНЯЕТСЯ