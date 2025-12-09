В Украине аварийные отключения: где людей оставили без света не по графику

В ряде регионов Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что объявленные накануне графики почасовых отключений не действуют, а назвать точное время, когда дадут свет, нельзя. Такими регионами, в частности, являются Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Причиной же применения аварийных отключений в "Укрэнерго" назвали последствия массированных ракетно-дроновых атак. При этом там подчеркнули: аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

В то же время, энергетики призвали тех потребителей, у которых есть свет, потреблять его бережно. Ведь это поможет в балансировании системы.

Где в Украине аварийные отключения света

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", аварийные отключения в Сумской области были введены около 8:00 для 1-5 очередей. А в 8:30 – для 6-10 очередей.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", – говорится в сообщении.

По информации же "Полтаваоблэнерго", в Полтавской области аварийные отключения действуют c 8:30 для 10 очередей.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в Харьковоблэнерго.

Как отключают свет в остальных регионах

В остальной же части Украины, сообщили в "Укрэнерго", 9 декабря действуют почасовые графики отключений – в течение всех суток. Одновременно отключают от 1,5 до 4 очередей потребителей.

В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.

ДОПОЛНЯЕТСЯ