В Украине 16 декабря планируются масштабные отключения света: где смотреть графики на завтра
В большинстве регионов Украины 16 декабря будут применять отключения света. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Узнавать же графики для своего региона украинцам советуют на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: для промішленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
"16 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в энергетики.
Где смотреть графики отключений на завтра
В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам советуют следить за актуальными обновлениями в своем регионе:
Длительные морозы могут привести к жестким графикам
В то же время, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.
Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.
Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более 4-х очередей отключений.
