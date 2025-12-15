В Украине 16 декабря планируются масштабные отключения света: где смотреть графики на завтра

В большинстве регионов Украины 16 декабря будут применять отключения света. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Узнавать же графики для своего региона украинцам советуют на официальных страницах облэнерго.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: для промішленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

"16 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в энергетики.

Где смотреть графики отключений на завтра

В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам советуют следить за актуальными обновлениями в своем регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Длительные морозы могут привести к жестким графикам

В то же время, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.

Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более 4-х очередей отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, длительные и регулярные отключения электроэнергии актуализировали вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. При этом большим спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow.

