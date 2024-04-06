Тариф на электроэнергию в Украине с 1 мая: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине в результате атак РФ на энергетическую систему, поражение львиной доли генерации ситуация за последние несколько недель значительно ухудшилась. Однако тариф в размере 2,64 грн за кВт*ч вероятно в мае не пересмотрят.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В апреле тариф на электроэнергию в Украине не изменился, однако именно в этом месяце истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии.

В Минэнерго OBOZ.UA сообщали, что не намерены повышать цены. В то же время эксперт по ЖКХ Олег Попенко прогнозирует подорожание электроэнергии с 2,64 до 5,5 грн за кВт*час. Ранее министр энергетики Герман Галущенко отметил, что информация о росте до 6 грн – фейк.

"Галущенко не отрицал, что тариф на электроэнергию может вырасти, а сказал, что не будут поднимать до 6 грн. По его словам получается, что тариф на электроэнергию может возрасти до 5,5 грн, и это может произойти 1 июня. Это то, о чем я писал еще несколько недель назад", – прокомментировал Попенко.

Однако, по данным OBOZ.UA, решение о повышении тарифов на электроэнергию сейчас не разрабатывают. "Не ко времени", – коротко ответили на вопрос о возможном подорожании коммуналки собеседники в правительстве.

Ситуация в энергетике действительно крайне сложная. Компания ДТЭК потеряла 80% теплогенерации, остановилась работа крупнейшего в Украине объекта гидроэнергетики – ДнепроГЭС. Кроме того, под временным контролем оккупантов находится крупнейшая украинская АЭС – Запорожская.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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