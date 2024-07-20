В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тариф на электроэнергию: озвучена дата 

Министерство энергетики Украины не планирует повышать тариф на электроэнергию. Действующая стоимость электроэнергии в 4,32 грн за кВт*чутверждена до 30 апреля 2025-го.

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Об этом в интервью OBOZ.UA, которое вскоре будет опубликовано, рассказала замминистра энергетики Светлана Гринчук. На вопрос, есть ли планы вновь пересматривать цены на электроэнергию, она ответила:

"Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 г".

Также Гринчук добавила, что действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями (Энергоатомом и Укргидроэнерго), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт*ч. То есть тариф на электроэнергию для населения в Украине субсидируется государством. Ранее тариф был на уровне 2,64 грн/кВт*ч. Государство также субсидировало все население, потому что этот тариф не покрывал значительную долю реальной цены.

"Но из-за значительных разрушений объектов энергетики, государство должно направлять большие средства на их восстановление, чтобы люди были со светом, и не может финансово поддержать население в тех объемах, что раньше. Но даже, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает компенсацию части тарифа для бытовых потребителей – разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом, потому что понимает как сложно сейчас всем украинцам", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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