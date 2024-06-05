В Киеве ввели жесткие графики отключений электроэнергии 5 июня: могут применить экстренные действия

В Киеве 5 июня графики отключений будут действовать на протяжении всех суток. При этом энергетики допускают, что снова могут применить экстренные отключения.

"Снова с ограничениями целый день. Если будем превышать их, то и с экстренными отключениями тоже. Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться", – заявил СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

В течение всех суток 5 июня в Киеве действуют самые жесткие графики отключений. Из-за лимита потребления энергетики также могут отключать ток в "серой зоне" графика.

Как объяснял Коваленко, причина отключений – в плановом ремонте двух энергоблоков АЭС. Также пошла в ремонт линия, по которой импортируется электроэнергия из Словакии.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!