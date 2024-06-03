В Киеве ввели график отключений электроэнергии: когда не будет света

В Киеве 3 июня будут действовать графики отключения электроэнергии – в течение всех суток. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям столицы будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Там отметили: причиной же введение лимитов стал дефицит мощности в энергетической системе страны.

"Согласно лимитам потребления электроэнергии, доведенным НЭК Укрэнерго, 3 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать графики стабилизационных отключений. Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования", – говорится в сообщении.

При этом энергетики призвали киевлян уменьшить использование света. Для того, чтобы уменьшилось количество и продолжительность отключений.

Как понять, когда в вашем доме не будет света

Проверить информацию о применении отключения можно по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет из себя таблицу, разбитую на дни недели (понедельник-воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет;

поля с перечеркнутой серой молнией – что отключения возможны;

белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества.

Украинцам придется привыкать жить с отключениями света

В то же время энергетики признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. А потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня графики отключений будут действовать по всей Украине. В целом же в течении всей текущей недели (3-9 июня) ситуация в энергосистеме страны прогнозируется более сложной, чем в последние дни мая.

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