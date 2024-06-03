В "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 3 июня: телефоны и павербанки лучше зарядить

В Украине в течение всех суток 3 июня будут действовать лимиты потребления электроэнергии – во всех областях. Это значит, что при их превышении будут применяться отключения света – согласно графикам, а потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными. В целом же в течении всей текущей недели (3-9 июня) ситуация в энергосистеме страны прогнозируется более сложной, чем в последние дни мая.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается: графики не затронут лишь объекты критической инфраструктуры. А вот промышленность и бытовых потребителей они коснуться.

"3 июня с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ситуация в энергетике усложнится

В то же время в "Укрэнерго" отметили: в целом же в течении всей текущей недели (3-9 июня) ситуация в энергосистеме страны прогнозируется более сложной, чем в последние дни мая. Причин этого несколько:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций;

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,;

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому ожидаются плановые графики отключений", – констатировали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

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