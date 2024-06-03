В "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 3 июня: телефоны и павербанки лучше зарядить
В Украине в течение всех суток 3 июня будут действовать лимиты потребления электроэнергии – во всех областях. Это значит, что при их превышении будут применяться отключения света – согласно графикам, а потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными. В целом же в течении всей текущей недели (3-9 июня) ситуация в энергосистеме страны прогнозируется более сложной, чем в последние дни мая.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается: графики не затронут лишь объекты критической инфраструктуры. А вот промышленность и бытовых потребителей они коснуться.
"3 июня с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Ситуация в энергетике усложнится
В то же время в "Укрэнерго" отметили: в целом же в течении всей текущей недели (3-9 июня) ситуация в энергосистеме страны прогнозируется более сложной, чем в последние дни мая. Причин этого несколько:
- вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций;
- последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,;
- прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому ожидаются плановые графики отключений", – констатировали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.
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