Украинцам придется привыкать жить с отключениями света, быстро решить проблемы не удастся – "Укрэнерго"

Быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся, а потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится. Причина же этих проблем – атаки России по энергосистеме Украины в марте-апреле.

Об этом рассказал член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает пресс-служба компании. Он признал: украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения.

"Последствия российских атак на украинскую энергосистему в марте-апреле будут ощущаться еще долго. Избежать плановых отключений, в частности, и бытовых потребителей пока не получится", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сложная ситуация в энергосистеме будет сохраняться, по меньшей мере, до августа-сентября. После этого дела должны улучшиться – в частности, в связи с:

выходом в работу с плановых ремонтов энергоблоков АЭС;

окончанием летней жары.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле. ... Наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться", – признали энергетики.

План выживания

В то же время, подчеркивается, план выхода из текущего кризиса "должен называться "Планом выживания". В его рамках, объясняется, "все, что может быть восстановлено в течение следующих 10 месяцев, должно быть восстановлено".

"В частности – из "большой" генерации. Никакими маневровыми мощностями или малой распределенной генерацией мы эту зиму не пройдем. Потому что физически ее нельзя успеть построить в достаточном объеме", – констатировали энергетики.

Нужно максимально экономить

Вместе с тем, они призвали украинцев потреблять электричество экономно. Особенно – в пиковые часы.

"Но если к нашим призывам экономить прислушиваются 100 человек – это большого эффекта не будет. Надо, чтобы осознанное использование электроэнергии было действительно массовым. Тогда это существенно поможет энергосистеме", – резюмировали в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заранее и с предупреждением.

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