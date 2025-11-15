В Киеве показали графики отключения электроэнергии: какой очереди повезло больше всего

В Киеве отключения электроэнергии продлятся 15 ноября в течение всех суток. Всего будут действовать шесть очередей отключений. Узнать свою очередь можно на сайте поставщика тока.

Видео дня

Как говорится в сообщении ДТЭК, самое короткое отключение продлится четыре часа в течение суток. Такое отключение согласно графику предусмотрено для очереди 2.1

Очередь 1

1.1 Очередь:

Отключение с 4:00 до 8:00

Отключение с 16:00 до 18:30

1.2 Очередь:

Отключение с 4:00 до 8:00

Отключение с 14:30 до 18:30

Очередь 2

2.1 Очередь:

Отключение с 14:30 до 18:30

2.2 Очередь:

Отключение с 4:00 до 8:00

Отключение с 14:30 до 18:30

Очередь 3

3.1 Очередь:

Отключение с 0:00 до 0:30

Отключение с 18:00 до 22:00

3.2 Очередь:

Отключение с 0:00 до 1:00

Отключение с 7:30 до 11:30

Отключение с 18:00 до 22:00

Очередь 4

4.1 Очередь:

Отключение с 0:00 до 1:00

Отключение с 7:30 до 11:30

Отключение с 18:00 до 22:00

4.2 Очередь:

Отключение с 0:00 до 1:00

Отключение с 7:30 до 11:30

Отключение с 18:00 до 22:00

Очередь 5

5.1 Очередь:

Отключение с 0:30 до 4:30

Отключение с 11:00 до 15:00

Отключение с 21:30 до 24:00

5.2 Очередь:

Отключение с 0:30 до 4:30

Отключение с 11:00 до 15:00

Отключение с 21:30 до 24:00

Очередь 6

6.1 Очередь:

Отключение с 0:30 до 4:30

Отключение с 14:00 до 16:30

Отключение с 21:30 до 24:00

6.2 Очередь:

Отключение с 11:00 до 15:00

Отключение с 21:30 до 24:00

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график отключения света можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отключения киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения – неизбежная мера для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!