В Киеве ожидаются жесткие отключения, света может не быть по 7 часов: где смотреть графики
В Киеве 17 июля ожидается высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Т.е, отключения света могут длиться по 7 часов за один подход.
Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: применение светло-серых зон может затронуть и другие регионы, в которых работает компания. В частности:
- Киевскую;
- Одесскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую области.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. С 06:00 и до конца суток высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
Где смотреть графики отключений света
Проверить информацию об отключениях киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.
В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24).
- Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.
- Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.
- Белые поля – свет есть, отключений не планируется.
Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.
В Украине введут жесткие ограничения
Впрочем, жесткие отключения света 17 июля будут действовать по всей Украине. Графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 17:00 до полуночи.
"17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", – сообщили в "Укрэнерго".
Кроме того, отмечается, с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.
Отметим: четыре очереди отключений означает самый жесткий режим применения графиков, с максимальным количеством часов без света в сутки. Однако по сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.
Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
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