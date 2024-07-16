В Киеве ожидаются жесткие отключения, света может не быть по 7 часов: где смотреть графики

В Киеве 17 июля ожидается высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Т.е, отключения света могут длиться по 7 часов за один подход.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: применение светло-серых зон может затронуть и другие регионы, в которых работает компания. В частности:

Киевскую;

Одесскую;

Донецкую;

Днепропетровскую области.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. С 06:00 и до конца суток высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Где смотреть графики отключений света

Проверить информацию об отключениях киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24).

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

В Украине введут жесткие ограничения

Впрочем, жесткие отключения света 17 июля будут действовать по всей Украине. Графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 17:00 до полуночи.

"17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", – сообщили в "Укрэнерго".

Кроме того, отмечается, с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

Отметим: четыре очереди отключений означает самый жесткий режим применения графиков, с максимальным количеством часов без света в сутки. Однако по сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.

Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

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