График отключений света на 17 июля: названо время самых жестких ограничений

В Украине завтра, 17 июля, будут круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света в итоге будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 17:00 до полуночи.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

Отметим: четыре очереди отключений означает самый жесткий режим применения графиков, с максимальным количеством часов без света в сутки. Однако по сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.

Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Что будет с отключениями света через несколько недель

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

Он отметил: другое условие этого – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, то у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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