График отключений света на 17 июля: названо время самых жестких ограничений
В Украине завтра, 17 июля, будут круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света в итоге будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 17:00 до полуночи.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. А с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.
Отметим: четыре очереди отключений означает самый жесткий режим применения графиков, с максимальным количеством часов без света в сутки. Однако по сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.
Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Что будет с отключениями света через несколько недель
В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
Он отметил: другое условие этого – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, то у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
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