'В каждой громаде должен быть резерв': Зеленский рассказал о подготовке энергетики к следующему отопительному сезону

Украина уже начала активную подготовку к следующему отопительному сезону. Правительство, энергетики и местные власти работают над восстановлением инфраструктуры и созданием резервов, чтобы избежать кризисных ситуаций зимой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении. По его словам, ремонтные и восстановительные работы уже продолжаются во всех регионах.

Параллельно государство развивает альтернативную генерацию и усиливает энергетические связи с международными партнерами.

Зеленский отметил, что каждый город и громада должны быть готовы к любому сценарию и иметь резервные источники энергии, чтобы обеспечить людей электричеством и теплом в случае новых атак и повреждений инфраструктуры. Он вспомнил сложную ситуацию прошлой зимы, в частности в Киеве, и подчеркнул, что такие вызовы нужно учесть.

Президент также подчеркнул, что эффективная подготовка энергетики является частью общей устойчивости страны в войне.

"В каждом городе Украины – и в Киеве, где зимой было очень трудно, и в других наших городах, – в каждой общине должен быть резерв – все, что нужно, чтобы у людей были электричество, отопление при любом развитии событий. Наша устойчивость в таких условиях, наша сила на фронте, наши ответы на российские удары – это тоже толчки агрессора к дипломатии", – подчеркнул глава государства.

Совещание и возможные кадровые решения

Президент сообщил, что уже назначил широкое совещание с участием чиновников, военных, представителей местной власти и энергетических компаний. На нем планируют рассмотреть проблемные участки – в частности там, где есть отставание от графиков, не хватает финансирования или необходимы дополнительные энергетические проекты.

Зеленский подчеркнул, что решение будут принимать оперативно, а при необходимости могут созвать заседание СНБО или даже провести кадровые решения в отношении ответственных лиц.

"Если надо будет СНБО, мы проведем СНБО. Если нужны будут кадровые выводы, мы сделаем кадровые выводы. Ответственность за подготовку к зиме – ответственность персональная", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский назвал ряд украинских регионов, которые отстают от графика подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет, прежде всего, о Львовской, Волынской, Одесской областях и Киеве.

