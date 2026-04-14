В Украине "проваливают" подготовку к зиме: Зеленский назвал регионы

Ряд украинских регионов отстают от графика подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет, прежде всего, о Львовской, Волынской, Одесской областях и Киеве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил: всего в рамках подготовки в работе находится уже 368 объектов – прежде всего, обновление защиты.

"Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, определенного для конкретного результата до начала нового отопительного сезона... Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на текущей неделе (заканчивается 19 апреля) должны быть достигнуты новые "энергетические" договоренности с партнерами Украины. В частности, по поставке оборудования для энергообъектов.

Вместе с тем, 14 апреля, в Украине не планируется ограничение потребления электроэнергии. То есть ни графиков почасовых отключений для населения, ни графиков ограничения мощности для промышленности не будет.

В т о же времяя, в "Укрэнерго" призвали украинцев перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 15:00. А кроме того, экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

