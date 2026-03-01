Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить
Обновлять фотографию в паспорте-книжечке украинцы должны в обязательном порядке. Делать же это нужно дважды – по достижении 25 и 45 лет, а на выполнение требования отводится один месяц. Альтернатива – замена документа на современную ID-карту. Если же в указаный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить его, документ признают недействительным – и это уже грозит штрафом от 17 до 51 грн.
В тоже время, пояснили в Госмиграционной службе, сам паспорт-книжечка – бессрочный. То есть заставлять обменивать его на ID-карту никто не станет – однако только если речь не идет об исключительных случаях:
- Замена паспорта образца 1994 года.
В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.
- Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.
Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.
Какой выпишут штраф за просроченный паспорт
Вместе с тем, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет за собой наказание:
- на первый раз – предупреждение;
- в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.
Сколько действует ID-карта
А вот ID-карта, отметили в Госмиграционной службе, имеет срок действия – и после его окончания ее следует ее заменить. В частности, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается:
- лицам от 14 до 18 лет – на 4 года;
- лицам, которым исполнилось 18 лет, – на 10 лет.
При этом оформление ID-карты – платное. Но только для тех, кто достиг 14-летнего возраста и получает паспорт впервые. Конкретная же сумма зависит от сроков, в корорые будет изготовлен документ.
Так, по данным слуюжбы, формление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 618 грн. В эту сумму входят:
- стоимость административной услуги – 126 грн;
- стоимость бланка – 492 грн.
Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 988 грн:
- За саму административную услугу – 496 грн.
- За бланк – 492 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.
