Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Обновлять фотографию в паспорте-книжечке украинцы должны в обязательном порядке. Делать же это нужно дважды – по достижении 25 и 45 лет, а на выполнение требования отводится один месяц. Альтернатива – замена документа на современную ID-карту. Если же в указаный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить его, документ признают недействительным – и это уже грозит штрафом от 17 до 51 грн.

В тоже время, пояснили в Госмиграционной службе, сам паспорт-книжечка – бессрочный. То есть заставлять обменивать его на ID-карту никто не станет – однако только если речь не идет об исключительных случаях:

Замена паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Какой выпишут штраф за просроченный паспорт

Вместе с тем, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет за собой наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Сколько действует ID-карта

А вот ID-карта, отметили в Госмиграционной службе, имеет срок действия – и после его окончания ее следует ее заменить. В частности, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается:

лицам от 14 до 18 лет – на 4 года;

лицам, которым исполнилось 18 лет, – на 10 лет.

При этом оформление ID-карты – платное. Но только для тех, кто достиг 14-летнего возраста и получает паспорт впервые. Конкретная же сумма зависит от сроков, в корорые будет изготовлен документ.

Так, по данным слуюжбы, формление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 618 грн. В эту сумму входят:

стоимость административной услуги – 126 грн;

стоимость бланка – 492 грн.

Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 988 грн:

За саму административную услугу – 496 грн.

За бланк – 492 грн.

