В Харькове почти тысяча домов без отопления: станции метро будут действовать как круглосуточные пункты обогрева

В Харькове по состоянию на вечер 3 февраля после массивных российских обстрелов 853 многоэтажки оставались без теплоснабжения. Станции метрополитена, а также специальные вагоны УЗ на железнодорожном вокзале будут работать как круглосуточные пункты обогрева.

О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов. В комментарии медиа он сказал, что агрессор нанес значительные разрушения критической инфраструктуре.

Последствия вражеских ударов

"Были тяжелые попадания в ТЭЦ, принадлежащую частному обществу, которая питает часть Харькова. Кроме того, были попадания в трансформаторные подстанции. Наши коммунальные службы работают вместе с энергетиками, чтобы как можно быстрее восстановить услуги людям", – проинформировал городской голова.

От тепла отключены жилища в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском районах, в небольшой части Киевского.

"Без тепла 104 тысячи абонентов. Это примерно 270 тысяч жителей Харькова", – сообщал Терехов вечером во вторник.

Отопления не было в 1200 домах, но поскольку город установил модульные котельные, альтернативные источники теплоснабжения, удалось запитать 300 жилых многоэтажек.

"Но в настоящее время 853 многоэтажных жилых дома – без теплоснабжения. Было решение о сливе теплоносителя, потому что это единственное решение в такие морозы, которое дает возможность сохранить внутридомовые системы", – рассказал чиновник.

Восстановление будет постепенным

Глава администрации Холодногорского района Алина Титова заверила, что за считанные часы после обстрела коммунальщикам удалось проделать огромную работу, чтобы сохранить системы отопления домов целыми.

"У нас в районе в 163 домах коммунальной формы собственности и 28 домах ОСМД были слиты системы. Работы начали примерно в половине третьего ночи и завершили около семи утра. Работали все бригады. Коммунальщики – действительно герои, они сделали невероятное при таком морозе", – сказала Титова.

Терехов подчеркнул, что в жилищах, которые остались без отопления, не выключают свет. "Были переговоры с Киевом, с правительством, и есть определенные договоренности, чтобы увеличить лимиты. Чтобы дома без тепла были подключены к электроснабжению на стабильной основе", – отметил он.

Пункты обогрева в Харькове

"У нас будут открыты станции метрополитена. Они будут работать тоже как "Пункты несокрушимости". Во всех районах люди смогут круглосуточно приходить в метрополитен и там получать необходимую помощь", – добавил Терехов.

Кроме этого, "Укрзалізниця" решила разместить на вокзале шесть вагонов для обогрева населения, в которых могут одновременно находиться до 300 человек.

Что касается "Пунктов несокрушимости", то их в городе 101. "Они в целом покрывают потребности людей. Мы четко понимаем ситуацию в каждом доме и микрорайоне. При необходимости и по просьбе людей будем задействовать дополнительные мощности, но при этом стараемся очень взвешенно использовать человеческие ресурсы, ведь у наших служб и так большая нагрузка", – объяснил мэр.

По его словам, город может развернуть 50 дополнительных палаток для обогрева, несколько уже установили вблизи многоэтажек, где нет отопления.

