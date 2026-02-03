В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация из-за энергетики: что это значит

Из-за ночных обстрелов 3 февраля в Харькове повреждены ТЭЦ-5 и подстанции, без тепла остались почти 105 тысяч абонентов, а событие официально признали чрезвычайной ситуацией местного уровня. Город обеспечивает стабильное электроснабжение, разворачивает пункты несокрушимости и работает над скорейшим восстановлением тепла.

Видео дня

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов. В результате атаки были серьезно повреждены критически важные объекты энергетической инфраструктуры – в частности оборудование ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

По словам мэра, часть оборудования подверглась значительным разрушениям, что привело к масштабному прекращению теплоснабжения:

без отопления остались 929 объектов , из которых 853 жилых дома ;

, из которых ; в целом тепла нет почти у 105 тысяч абонентов ;

; в зимний период это несет прямую угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых граждан и маломобильных жителей города.

Именно учитывая эти риски, комиссия приняла решение классифицировать аварию как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Ведь событие не было вызвано природными факторами, а возникло в результате повреждения технической и инфраструктурной системы, и его последствия распространились в пределах одного города. При объявлении такой ситуации власть может:

вводить особый режим работы общественного транспорта или предприятий;

проводить временную эвакуацию отдельных домов или улиц;

выделять средства из резервного фонда местного бюджета на восстановление (например, ремонт котельной или моста).

Городские власти уверяют, что делают все возможное для минимизации последствий. Игорь Терехов сообщил, что Харьков достиг договоренностей с правительством по обеспечению стабильного электроснабжения в районах, которые остались без тепла. Это позволит жителям пользоваться электрообогревателями и другими приборами для поддержания тепла в домах.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует обустроить пункт несокрушимости на базе поезда, где люди смогут находиться в тепле. В самом городе уже функционирует 101 пункт несокрушимости, а также дополнительно разворачивают палатки, где харьковчане могут согреться, выпить горячие напитки, получить еду и зарядить мобильные устройства.

Мэр отметил, что это самые масштабные разрушения критической инфраструктуры в Харькове в этом отопительном сезоне, однако город имеет опыт преодоления подобных кризисов. За предыдущие годы систему отопления приходилось перезапускать до восьми раз в чрезвычайно сложных условиях. Сейчас энергетики и тепловики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома горожан.

Хотя ситуация серьезная, по масштабам она меньше, чем чрезвычайные ситуации, которые раньше возникали в Одессе и Киеве после атак на энергетическую инфраструктуру. Для ликвидации последствий пока достаточно ресурсов местной власти, без привлечения чрезвычайных механизмов общегосударственного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Троещине в Киеве сейчас самая сложная ситуация со светом из-за отсутствия централизованного отопления и массового использования электрообогревателей, что перегружает сети. Несмотря на круглосуточную работу энергетиков и рекордный импорт электроэнергии из ЕС, аварийные отключения в районе все еще продолжаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!