В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине снизилось потребление электроэнергии. Утром понедельника 19 мая его уровень был на 4% ниже, чем в это же время в пятницу, 16 числа. Причина – установление ясной погоды в большинстве регионов. Тем не менее, энергетики призывают украинцев использовать мощные приборы в период с 10:00 до 16:00 – ведь именно в это время эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС) самая высокая, что снижает нагрузку на общую сеть.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: снижение потребление электроэнергии удалось также за счет СЭС, "отдача" от которых увеличилась благодаря хорошей погоде.

В то же время, напоминается, в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А ситуация в энергосистеме может меняться. А потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцам назвали тариф на свет на лето

Ранее же в Украине до 31 октября продлили действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом, за июнь, июль, август и т. д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма – 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине сильно подорожали услуги ЖКХ. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. При этом электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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