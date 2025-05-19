В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам
В Украине снизилось потребление электроэнергии. Утром понедельника 19 мая его уровень был на 4% ниже, чем в это же время в пятницу, 16 числа. Причина – установление ясной погоды в большинстве регионов. Тем не менее, энергетики призывают украинцев использовать мощные приборы в период с 10:00 до 16:00 – ведь именно в это время эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС) самая высокая, что снижает нагрузку на общую сеть.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: снижение потребление электроэнергии удалось также за счет СЭС, "отдача" от которых увеличилась благодаря хорошей погоде.
В то же время, напоминается, в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А ситуация в энергосистеме может меняться. А потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
Украинцам назвали тариф на свет на лето
Ранее же в Украине до 31 октября продлили действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом, за июнь, июль, август и т. д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.
Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма – 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине сильно подорожали услуги ЖКХ. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. При этом электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
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