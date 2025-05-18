В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: больше всего – на электроэнергию

В Украине сильно подорожали услуги ЖКХ. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. При этом электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

Видео дня

Об этом сообщили в Госстате. По его данным, более, чем на 10%, выросла стоимость еще 2-х услуг. В частности:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 18,9%;

уборка мусора – на 10,7%.

Вместе с тем, содержание и ремонт жилья подорожало на 3,3%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.

Вместе с тем, на ряд услуг тарифы не изменились. Это:

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа

В свою очередь, юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. Дело в том, что хотя исковая давность по спорам подобного рода и истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. Однако, отмечается, в случае возникновения споров лучше обратиться за выписками в банк – и получить их в распечатанном виде с:

подписью;

печатью банковского учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, по крайней мере, до этого времени украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!