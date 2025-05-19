Украинцам назвали тариф на свет на лето: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч с 1 июня

В Украине до 31 октября продлили действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Таким образом, за, июнь, июль, август и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Такое решение принял Кабинет министров. Оно закреплено постановлением №480 от 29.04.2025.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

В свою очередь, нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") заверил: в ближайшее время тарифы на свет и газ в Украине повышать не планируют. Таким образом:

Тариф на электроэнергию так останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

А абоненты "Нафтогаза" (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за кубометр.

Впрочем, признал нардеп, полностью исключать возможность пересмотра тарифов нельзя. Однако, по его словам, если это и произойдет, то только в случае чрезвычайной ситуации. К примеру, при серьезном энергетическом кризисе как на украинском, так и на мировом уровнях.

"Если случится что-то чрезвычайное на рынке газа или электроэнергии, парламент, как законодательный орган, может изменить соответствующие положения. И пересмотреть бюджет", – объяснил Крейденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине сильно подорожали услуги ЖКХ. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. При этом электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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