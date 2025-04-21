В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине ощутимо снизилось потребление электроэнергии. Утром 21 апреля его уровень был на 12,6% меньше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 18 апреля. Одной из причин этого стало то, что в связи с прошедшей Пасхой отдельные работодатели сделали сегодняшний день выходным. Впрочем, потребность в экономном потреблении ресурса не исчезла – ведь энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в связи с этим украинцам стоит стараться использовать мощные электроприборы в период с 8:00 до 18:00.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Перенесите активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, рассказали энергетики, на снижение потребления электроэнергии повлияла также теплая погода. Которая, отмечается, "обуславливает уменьшение энергопотребления из общей сети".

Украинцам назвали тариф на свет на лето

Вместе с тем, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заверил: в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украине удалось пройти отопительный сезон без массовых отключений электроэнергии и отопления, несмотря на российские удары по энергетике. Только за эту зиму РФ организовала 9 массированных атак на украинскую инфраструктуру, а с начала полномасштабной войны поразила более 63 тыс. объектов энергетики.

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