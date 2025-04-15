Россия повредила 63 тысячи энергообъектов в Украине: Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике

Украине удалось пройти отопительный сезон без массовых отключений электроэнергии и отопления, несмотря на российские удары по энергетике. Только за эту зиму РФ организовала 9 массированных атак на украинскую инфраструктуру, а с начала полномасштабной войны поразила более 63 тыс. объектов энергетики.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 апреля. "Украина успешно завершила третий отопительный сезон во время полномасштабной войны. За эти месяцы Россия совершила 9 массированных и десятки меньших атак против нашей энергосистемы...Уже готовимся к следующей зиме. Ремонтируем оборудование, защищаем энергообъекты", – отметил премьер.

Он также уточнил, что благодаря обширной ремонтной кампании уже удалось восстановить более половины энергомощностей, поврежденных за 2024 год. Также в Украине в течение отопсезона работали девять энергоблоков атомных электростанций (АЭС) – все, которые находятся на подконтрольной территории.

"Европейские партнеры в очередной раз продемонстрировали непреклонную поддержку. Мы расширили пределы возможного импорта электроэнергии из Европы до 2,1 ГВт. В Фонде поддержки энергетики Украины собрали 1,2 млрд евро донорских средств", – добавил глава правительства.

Шмыгаль также отчитался о темпах появления децентрализованной генерации. По его словам, за зиму 2024-2025 было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируют установить еще 420 – в первую очередь в прифронтовых регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продлили действие спецобязательств (ПСО) на рынке природного газа – до 31 октября (предыдущий период заканчивался 30 апреля). Соответственно, тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, в это время не будет увеличиваться.

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