В части Украины отключили свет: названы области с самой сложной ситуацией

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России и боевых действий жители ряда украинских регионов остались без электроэнергии. Самая сложная ситуация – в Одесской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Отмечается, что энергетики уже начали отключение поврежденных энергосетей, чтобы вернуть электроснабжение – работы продолжаются круглосуточно.

Где отключают свет 26 марта

Днепропетровская область.

Одесская область.

Сумская область.

Черниговская область.

Запорожская область.

Харьковская область.

В то же время тяжелее всего – на Черниговщине и Одесщине, где энергетическое оборудование получило существенные повреждения после нескольких подряд вражеских атак. В результате значительное количество жителей регионов остается обесточенными.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – обратились энергетики к украинцам.

Украинцы создают угрозу аварийных отключений света

Сжигание сухой травы в Украине все чаще приводит к повреждению энергетической инфраструктуры и может вызвать массовые отключения света. Избежать этого просто – не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности возле электросетей, иначе это может стоить не только денег.

Только в Ивано-Франковской области с начала 2026 года зафиксировано около 450 пожаров в экосистемах, которые охватили более 30 гектаров территории. И это только один регион, в целом ситуация по стране значительно шире.

Несмотря на то, что многие считают сжигание травы безопасным способом "очистить" территорию, огонь очень быстро выходит из-под контроля и может повредить критически важную инфраструктуру. Особенно опасными являются пожары вблизи:

воздушных линий электропередачи;

трансформаторных подстанций;

электрических опор;

кабельных сетей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.

