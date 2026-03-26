В части Украины отключили свет: названы области с самой сложной ситуацией
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России и боевых действий жители ряда украинских регионов остались без электроэнергии. Самая сложная ситуация – в Одесской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Отмечается, что энергетики уже начали отключение поврежденных энергосетей, чтобы вернуть электроснабжение – работы продолжаются круглосуточно.
Где отключают свет 26 марта
- Днепропетровская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Черниговская область.
- Запорожская область.
- Харьковская область.
В то же время тяжелее всего – на Черниговщине и Одесщине, где энергетическое оборудование получило существенные повреждения после нескольких подряд вражеских атак. В результате значительное количество жителей регионов остается обесточенными.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – обратились энергетики к украинцам.
Украинцы создают угрозу аварийных отключений света
Сжигание сухой травы в Украине все чаще приводит к повреждению энергетической инфраструктуры и может вызвать массовые отключения света. Избежать этого просто – не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности возле электросетей, иначе это может стоить не только денег.
Только в Ивано-Франковской области с начала 2026 года зафиксировано около 450 пожаров в экосистемах, которые охватили более 30 гектаров территории. И это только один регион, в целом ситуация по стране значительно шире.
Несмотря на то, что многие считают сжигание травы безопасным способом "очистить" территорию, огонь очень быстро выходит из-под контроля и может повредить критически важную инфраструктуру. Особенно опасными являются пожары вблизи:
- воздушных линий электропередачи;
- трансформаторных подстанций;
- электрических опор;
- кабельных сетей.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.
