Ситуация в энергосистеме резко изменилась: Кабмин отменил одно важное требование

Кабинет Министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.

Об этом говорится в постановлении №311 от 12 марта, опубликованном на официальном правительственном портале. Согласно новому решению правительства, отменено требование, по которому ряд государственных предприятий должен был импортировать электроэнергию для собственного потребления.

Отмечается, что это правило действовало как временная мера для стабилизации энергосистемы в период значительного дефицита электроэнергии. Ограничение касалось таких государственных структур:

Укрзализныця;

Укроборонпром;

Нафтогаз Украины.

Вместе с этими компаниями требование распространялось и на их дочерние предприятия. Ранее правительство обязало эти структуры до 31 марта обеспечивать не менее половины своих потребностей в электроэнергии за счет импорта из-за рубежа. Такой шаг должен был помочь уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему в условиях дефицита генерации.

Кроме этого, правительство отменило и еще одну норму, которая касалась энергетической компании "Укргидроэнерго". Ранее предприятие было обязано импортировать электроэнергию в ночное время для заполнения верхнего водоема Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Теперь это правило также утратило силу.

Еще одно важное изменение касается правил ограничения электроснабжения. Отныне операторы систем распределения не будут применять принудительные ограничения к потребителям, которые обеспечивают себя электроэнергией самостоятельно или импортируют ее в значительном объеме. В частности, речь идет о предприятиях, которые покрывают не менее 60% своего потребления благодаря импорту или собственному производству электроэнергии.

В начале 2026 года ситуация в украинской энергосистеме оставалась сложной. Из-за российских атак значительная часть энергетической инфраструктуры была повреждена, что привело к дефициту электрогенерации. В январе правительство приняло решение обязать крупные государственные компании частично перейти на импорт электроэнергии, это позволило разгрузить внутреннюю систему и избежать масштабных отключений.

По оценкам энергетиков, сейчас дефицит электрогенерации во время пикового потребления в Украине составляет около 1 ГВт. В то же время специалистам уже удалось восстановить около 3,5 ГВт мощностей, которые были повреждены в результате российских ударов по тепловым и гидроэлектростанциям.

До конца мая энергетики планируют восстановить еще примерно 2 ГВт мощностей, что может еще больше стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Эксперты отмечают, что отмена отдельных ограничений может быть сигналом того, что баланс между производством и потреблением электроэнергии постепенно выравнивается.

