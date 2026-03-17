Украинцы создают угрозу аварийных отключений света: чего нельзя делать ни в коем случае

Сжигание сухой травы в Украине все чаще приводит к повреждению энергетической инфраструктуры и может вызвать массовые отключения света. Избежать этого просто – не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности возле электросетей, иначе это может стоить не только денег.

Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго". Только с начала года в Ивано-Франковская область зафиксировано около 450 пожаров в экосистемах, которые охватили более 30 гектаров территории. И это только один регион, в целом ситуация по стране значительно шире.

Многие ошибочно считают сжигание травы безопасным способом "очистить" территорию. На самом деле огонь очень быстро выходит из-под контроля и может повредить критически важную инфраструктуру. Особенно опасными являются пожары вблизи:

воздушных линий электропередачи;

трансформаторных подстанций;

электрических опор;

кабельных сетей.

Если пламя добирается до таких объектов, последствия могут быть масштабными – от локальных аварий до массовых отключений света для сотен или даже тысяч потребителей. Энергетики прямо заявляют, что именно человеческий фактор все чаще становится причиной аварийных отключений. Поджог сухостоя – это одна из самых распространенных причин повреждения электросетей в теплый период.

Энергетики отмечают, что огонь может не только оборвать провода, но и уничтожить оборудование, восстановление которого требует значительных средств и времени. В результате без света могут остаться целые населенные пункты. Именно поэтому призыв энергетиков звучит максимально жестко – не сжигать траву или мусор ни при каких обстоятельствах.

Еще одна серьезная проблема – несоблюдение правил безопасности в охранных зонах возле линий электропередач. В зависимости от напряжения, такие зоны составляют от 2 до 40 метров, в этих пределах категорически запрещено:

размещать здания;

складывать сено или мусор;

хранить легковоспламеняющиеся материалы;

разжигать любой огонь.

Игнорирование этих правил значительно повышает риск аварий и пожаров. За сжигание сухостоя в Украине предусмотрена ответственность:

штраф от 3060 до 6120 грн;

в случае серьезных последствий до 153 000 грн;

ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Если огонь приведет к уничтожению имущества или гибели людей, ответственность становится уголовной. Если вы стали свидетелем пожара:

немедленно звоните по телефону 101 ;

; в случае обрыва электропроводов обращайтесь к энергетикам (например, контакт-центр облэнерго).

Важно помнить, что оборванные провода могут оставаться под напряжением и представлять смертельную угрозу. Несмотря на постоянные предупреждения, ситуация повторяется каждую весну.

