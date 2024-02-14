Увеличат ли тарифы на свет, газ и тепло в Украине: в Раде дали ответ

В Украине до конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения не будут меняться. Продолжает действовать закон, устанавливающий мораторий на повышение цен (тарифов) на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время эфира телемарафона. Летом, с целью аккумулирования средств для восстановления энергетической инфраструктуры, тариф на электроэнергию изменился. Эта мера помогла обеспечить украинцам бесперебойные поставки электроэнергии зимой", – сказал он.

По словам первого заместителя председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко, тарифы на электроэнергию, газ, теплоснабжение и воду имеют разные составляющие, а их структура зависит от цен на разные виды топлива.

"Нужно анализировать каждый тариф в отдельности. Единственное, что нужно отметить: необходимо делать все возможное, чтобы в рамках существующих тарифов энергетики и коммунальщики могли обеспечивать качественное предоставление услуг", – отметил Кучеренко.

Глава Комитета также сообщил о введении со стороны государства стимулов для коммунальных предприятий, в частности, что касается установления солнечной генерации. При благоприятных погодных условиях, солнечная электростанция способна частично или даже полностью снабжать предприятие электроэнергией.

Теперь коммунальщики смогут уменьшить объемы закупки электроэнергии из сети. Непотребляемую электрическую энергию предприятие может продавать и получать деньги.

"Это существенная экономия средств, которые можно использовать на другие нужды, например, на модернизацию предприятия, введение энергоэффективных мер", – сказал Герус.

Кучеренко добавил о необходимости поиска бюджетных возможностей для компенсации разницы в тарифах теплоснабжающих предприятий и запуска программы энергосбережения на коммунальных предприятиях.

Как сообщил ранее OBOZ.UA, в Украине на 1,4 млн задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны. При этом 80% новых долгов появилось в реестре в 2023 году.

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