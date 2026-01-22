Когда включат свет – неизвестно: где в Украине действуют внеплановые отключения
В ряде регионов Украины 21 января введены аварийные отключения электроэнергии – в частности, Киеве и области. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены ситуация должна стабилизироваться.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причина применения экстренных отключений – последствия российских обстрелов.
"Из-за вызванных российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
Где в Украине ввели аварийные отключения
Киев и область
Среди прочих, аварийные отключения света действуют в Киеве и области.
Сумская область
"В Сумской области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей", – сообщили в Сумыоблэнерго.
Полтавская область
"В области применен график аварийного отключения (ГАО)! В 8:25 поступила команда от НЭК "Укрэнерго" на подачу дополнительных 5 очередей ГАО", – рассказали в Полтаваоблэнерго.
Где смотреть график отключений света в каждой области
В то же время, подчеркивается, ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в условиях длительных отключений света отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными либо же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.
